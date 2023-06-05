不滿IMAX上得10日貨仔 湯告魯斯罕有出招霸院線

美國男星湯告魯斯被爆非常不滿新片《職業特工隊：死亡清算上集》的IMAX巨幕戲院映期只有一個半星期，向電影公司施壓要求令強勁對手《奧本海默》讓路！

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One）將於下月12日上映，但只安排在IMAX巨幕戲院上映一個半星期，之後會被英國導演基斯杜化諾倫（Christopher Nolan）執導的原子彈發明家傳記新片《奧本海默》（Oppenheimer）取代，在IMAX獨市上映足3星期。有傳媒爆料指湯告魯斯非常不滿這個安排，罕有地在背後出招向電影公司高層施壓，要求逼走《奧》片！

圖令基斯杜化新作讓路 湯告魯斯前作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）曾被美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）稱許為拯救疫情後戲院業的電影，該片全球票房收14.9億美元（約116.22億港元），當中有1.1億美元（約8.58億港元）來自IMAX戲院。《職7》嚴重超支，實在需要IMAX的較高票價去「填洞」。雖然湯告魯斯有《壯》片功績作為籌碼，但《職7》本身經歷多次延期，而他與因合作該片撻着的英國女星Hayley Atwell更由拍拖到分手、復合再分手，也未等到上映，「戲」勢上已見輸蝕！

至於基斯杜化諾倫的作品一直大受戲迷歡迎，包括《蝙蝠俠》三部曲《黑夜之神》（The Dark Knight）等，加上向來是IMAX支持者，整套《奧》片都使用IMAX攝影機拍攝，反觀《職7》只有部分場面使用，而基斯杜化諾倫作為人氣極高的大導演，每次作品都備受影迷期待，因此湯告魯斯今次想要達到自己的意願，實非易事！