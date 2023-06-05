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梁芷珮避開「地雷」
「旅遊達人」梁芷珮在《澳洲潮什麼》最新一集中將獻出多個第一次，包括親親樹熊、坐熱氣球及滑浪。她稱坐熱氣球很舒服，但坐完要幫手收拾的過程就不簡單，收拾時要避開滿地牛屎，難度不少。另外，今次有不少高空體驗，她要爬橋登上超過20層樓高空，登頂時不禁被高度所震懾。
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