孖余思霆陳婉衡水着激鬥 蘇韻姿解凍爭「峰」頭

由林盛斌及金剛領隊的遊戲節目《濠玩夏水禮》昨晚首播，首集就有多位樣靚身材正的女神坐鎮，包括余思霆、陳婉衡、蘇韻姿、關楓馨、林秀怡及邵初，各人均穿上水着進行濕身大激鬥，吸睛度爆燈，而男將何浩文與周志康就負責肌肉擔當。之前傳被雪而飛離《愛．回家之開心速遞》劇組的蘇韻姿，雖然暫未能「回家」，但繼之前參加綜藝節目《不可能任務》後，今次又再有份拍綜藝，似乎已逐步走出雪櫃！

邵初施展神技

節目將藝人分為兩組玩遊戲，焦點之一是「吸濕大作戰」，由身材擔當的余思霆與陳婉衡代表出戰，兩人化身吸濕寶寶被隊員瘋狂潑水，之後她們要脫去T-shirt扭出水分，身穿露腰小背心的陳婉衡出盡力狂扭T-shirt，烏身時豐滿上圍表露無遺，效果震撼！而余思霆就豁出去以比堅尼上陣，林盛斌忍不住霸靚位欣賞，金剛即提醒對方：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。至於「Shake Shake浮床」遊戲考驗藝人們的平衡力，邵初以「破冰轉身」神技留在浮床上達17秒，相反關楓馨則1秒跌落水。