娛樂

鍾嘉欣姚子羚敍舊 勾集體回憶
姚子羚近日到了加拿大溫哥華享受假期，期間相約鍾嘉欣敍舊。她透過社交平台分享合照，並表示：「你仍是那麼甜美溫柔，希望下次能多點時間相聚！希望快點再見到你！」姚子羚亦寫上2人於15年前曾合作劇集《金石良緣》的角色名「嘉嘉和hana」，勾起大家集體回憶。
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