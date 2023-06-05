中娛星動：不滿喧賓奪主 五月天華晨宇 粉絲開戰

本來欣賞演唱會是件賞心樂事，可是華晨宇的出現，卻鬧出小風波，話說自從華晨宇擔任嘉賓的消息流出後，隨即引起五月天的粉絲不滿，質疑為甚麼要邀請他，更有「五迷」不滿火星人（華晨宇粉絲暱稱）未天黑已在演出場地門外擺攤，覺得「妹仔大過主人婆」。及後「五迷」在華晨宇獻唱時，故意「劖亂歌柄」唱五月天的歌曲，甚至最後大叫華晨宇未婚誕女但已分手的張碧晨，公開揶揄他的私生活，令現場氣氛十分尷尬。

瑪莎堅持個人喜好

五月天成員瑪莎卻一於懶理，演唱會結束後即於社交平台發貼文，感謝王源和華晨宇的幫手，更稱這次與兩位歌手合作，是五月天在北京演出中最開心的收穫，留言一出，竟有「五迷」叫他日後多注意粉絲的感受：「粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人。」瑪莎沒有退讓，公開回覆：「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡。」