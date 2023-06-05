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陳思圻玩樂當「夏」
「細龍太」陳思圻趁近日天氣炎熱，即進行下水禮出海消暑。見她換上泳衣大派福利，雖然是一件頭款式，仍難掩其36E巨胸，火辣身材無所遁形。她開心表示：「下水禮，真心舒服。期待呢個夏天玩水機會！」網民亦大讚她「索到爆」，是「夏天美人」。
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