認留意黃心穎出新歌 許志安東南亞多job 擬再開港騷

歌手許志安前晚出席活動，大方回應黃心穎日前推出新歌，呼籲大家要向前看。近日忙於四出巡唱的他，坦言亦有計劃稍後在港舉行個唱。

許志安、劉穎鏇、炎明熹、鍾柔美、陳貝兒、龍婷及李佳等多位藝人前晚於電視城參與慈善節目演出。剛從美國登台返港的安仔精神不錯，透露稍後會飛往新加坡開騷，故近日積極練跑，又表示目前正接洽東南亞其他地方的演唱工作。問到會否也在港開騷時，他坦言唱片公司有此計劃：「最快都要明年先事成，因為仲未入紙申請。如果明年未得，都諗住搞mini show回饋歌迷。（有網民話跪求你喺香港開演唱會？）我都聽聞，好開心。」有記者問他是否生理及心理各方面都準備就緒踏台板，他笑着點頭。

另外，安仔表示完成美國演出後，得悉太太確診新冠病毒：「當時諗住飛返嚟香港。（喺屋企冇隔離？）冇，要互相照顧，日日快測我都冇事。」對於當年「安心事件」女主角黃心穎日前在冇預警下推出新歌，安仔表示：「我知道，但冇回應，大家向前看啦！」

劉穎鏇赴馬國擦榴槤 至於劉穎鏇透露月底將參加旅遊節目拍攝：「好開心第一次去馬來西亞，好鍾意食榴槤，如果拍攝冇安排，我都自己上榴槤山。（會着泳衣？）未知喎！」續表示有意返美國探親：「如果唔使咁快再拍劇就會返去，同媽咪都1年冇見，真係好掛住。」而清減不少的陳貝兒坦言近日工作頻撲，加上要鍛煉體能而輕了約5磅：「嚟緊要拍《無窮之路》第3輯，一去就兩個幾月，所以要準備好體能。」並指《嫁到這世界邊端》亦可能開拍新一輯。