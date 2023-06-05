娛樂

謝婷婷出戰網球賽奪冠

謝婷婷（左）參加網球賽奪得冠軍。 謝婷婷（左）參加網球賽奪得冠軍。
謝婷婷（左）參加網球賽奪得冠軍。
現居於加拿大的藝人謝婷婷自小已是一名網球健將，更曾與中國網球天后李娜對打，獲對方大讚有潛質。
雖然婷婷已為人母，現時專心湊女，但原來她未有放棄網球運動，近日更勝出網球賽事，並透過社交平台分享得獎照片，見她勇奪女子40歲組別雙打冠軍，相當厲害！她留言多謝隊友，並指網球是世上最好的運動。
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