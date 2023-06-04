Somvely遊杜拜．追落日

韓國平面設計師兼模特兒Somvely，早前去杜拜度假，並在社交網分享在當地的旅遊日誌，她除了穿上比堅尼在酒店泳池影靚相外，亦去了當地的熱門景點沙漠，穿上白色露腰裝和短裙的她坐在沙丘上Chok甫，配上身後的日落景色，相當有Feel，她笑指對當日拍的照片十分滿意：「可以用來做手機背景！」