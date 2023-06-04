6月4日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月04日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Somvely遊杜拜．追落日
韓國平面設計師兼模特兒Somvely，早前去杜拜度假，並在社交網分享在當地的旅遊日誌，她除了穿上比堅尼在酒店泳池影靚相外，亦去了當地的熱門景點沙漠，穿上白色露腰裝和短裙的她坐在沙丘上Chok甫，配上身後的日落景色，相當有Feel，她笑指對當日拍的照片十分滿意：「可以用來做手機背景！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230604-0604_00288_083/Somvely遊杜拜．追落日
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc