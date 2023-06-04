關係反覆 去年一度分開 妮妲莉寶文揭老公巴黎偷食

奧斯卡影后妮妲莉寶文被爆婚姻出現危機，芭蕾舞蹈家老公Benjamin Millepied偷食25歲氣候變化活動家，但他仍想得到妮妲莉原諒，挽救關係！

今年41歲的美國女星妮妲莉與45歲法國芭蕾舞蹈家Benjamin於2009年合作拍攝電影《黑天鵝》（Black Swan）邂逅，當時男方仍與芭蕾舞女舞蹈員Isabella Boylston拍拖，其後與妮妲莉發展。妮妲莉於2011年憑《黑天鵝》奪得奧斯卡影后時，正懷着Benjamin首胎兒子Aleph，2人翌年成婚，婚後再誕下女兒Amalia。不過妮妲莉被爆去年婚姻觸礁，一度與老公分開，雖然他們一直嘗試挽救關係，但妮妲莉今年3月發現老公偷食！

目前專注保障子女 第三者是25歲著名法國氣候變化活動家Camille Étienne，她是瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）的友人，拍過多部環保短片及推出環保書籍。有法國雜誌拍到上月24日，她與Benjamin前後腳走進他的巴黎辦公室，逗留2小時後再前後腳離開。據稱在妮妲莉新片《May December》片場中，有關其婚姻問題已是公開的秘密，早前她現身《康城電影節》時，老公也未有同行。

知情者透露：「妮妲莉同Benjamin仲係一齊，嘗試挽救關係。Ben做盡一切嘢去令妮妲莉原諒佢，佢好愛對方同個家庭。」並指妮妲莉非常低調，現在只想專注保障兩人的子女。