6月4日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月04日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Baby緋聞新歡疑似鄧倫
內地男星黃曉明和Angelababy這對離異夫婦，日前各自爆出緋聞。前者傳跟演員趙仕瑾約會，至於與Angelababy同車的神秘男子，有網民從低頭角度、身形及衣着品味來看，感覺跟曾和Baby合拍電視劇《我的真朋友》並傳過緋聞的鄧倫相似，而鄧倫被發現在某社交媒體平台上，只關注Baby一人。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230604-0604_00282_073/Baby緋聞新歡疑似鄧倫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc