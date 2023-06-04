Baby緋聞新歡疑似鄧倫

內地男星黃曉明和Angelababy這對離異夫婦，日前各自爆出緋聞。前者傳跟演員趙仕瑾約會，至於與Angelababy同車的神秘男子，有網民從低頭角度、身形及衣着品味來看，感覺跟曾和Baby合拍電視劇《我的真朋友》並傳過緋聞的鄧倫相似，而鄧倫被發現在某社交媒體平台上，只關注Baby一人。