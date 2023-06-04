唔想再提李佳芯 蔡潔講心嗰句：我邊忽似佢！

藝人蔡潔入行以來，一直被指貌似李佳芯，近日更有指她爆Seed表示「唔想提佳芯個名」！昨日她受訪時直言只是剖白內心感受，並暗寸「標題黨」說：「如果有人斷章取義，我都控制唔到！」

對於被封「李佳芯2.0」，蔡潔其實已不下一次作出回應，最近她作客楊詩敏與連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》，再次剖白「撞樣」及早年在電影全裸肉搏曾志偉一事，她說：「唔開心一定會有，嗰套電影上映7、8年後，都繼續係『全裸肉搏』呢啲字眼，女仔嚟㗎嘛！會介意同唔開心！到近呢幾年，首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到佳芯個名，因為我覺得打擾到佢。」對於肉搏演出，她以「唔忿氣」形容：「嗰次戲份比較大膽，但只係角色啫！如果我扭扭擰擰，你又會話我啦！我好想證明畀觀眾睇我係專業㗎！」

另外，她又自爆初吻留下創傷後遺症：「當時我箍緊牙，佢（男友）啲朋友見到我就會話『舔鐵』，覺得好創傷，之後就覺得唔同你Kiss Kiss，唔同你一齊喇！（最後分咗手？）絕對分手。」

對於蔡潔在節目的一番話，有報道大字標題指她「唔想提李佳芯個名」，昨日她在電台訪問中解釋：「人哋咁靚，我邊忽似佢？我唔想收收埋埋，唔講自己心入面嘅感受，但如果講完之後畀人斷章取義，或者標題嘅取向要咁寫，我係控制唔到。（驚佳芯嬲？）我相信佢唔會。」

被刪戲好可惜 談到劇集《一舞傾城》進入結局篇，她坦言相當期待，又大讚楊明完美演繹暖男角色。提到不少戲份因時間控制及電視尺度而遭大幅刪減，她說：「最可惜係有場戲講我返夜總會公開同楊明拍拖，我哋同姚子羚嘅眼神接觸交代一切，大家都好鍾意呢場戲，但刪咗冇得睇。」