孟潔拍寫真 泡泡護春光

有「空靈女神」之稱的台灣樂天啦啦隊成員孟潔，近日再度推出電子寫真，並遠赴澎湖取景，於大自然美景下大玩「泳衣放題」。其中一套藍色比堅尼，更見小泳褲包不實美臀，極度誘惑。不過，她透露最激一輯相絕對是浸泡泡浴，事關她脫剩內衣，內褲材質更非常透視，一旦泡泡消失，下身重要部位便無所遁形，挑戰尺度極限。