食得有營：麥皓兒運動減肥搣甩40磅

她分享收身方法以跑步和健身為主，由1、2公里開始跑，慢慢加到5公里，一星期跑3次，她覺得健身要循序漸進讓身體排汗，待身體適應運動後再開始學習跳舞，每星期跳3次，每次跳3小時：「減肥要聆聽身體反應，搵啱自己方法，過分節制飲食，壓力大唔開心會有反效果，我鍾意跳舞，運動量大，就算食量大亦可減磅。」現時她維持1日吃4餐，早到晚離不開最愛的澱粉質，早餐會吃蕎麥麵或肉醬意粉；午餐多數吃麵包，如炒滑蛋芝士多士；晚餐吃日式豚角煮飯、壽司或打邊爐，還會吃薯片或雪糕做消夜。