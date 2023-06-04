收「老婆」瘋狂私信 Anson Lo心形嘴容易咀 久未出「啜」招

另外，紅出香港的他，上月飛到韓國出席品牌活動，並接受了外國媒體的訪問，他更以超流利的英語回答了27條問題，透露現階段在香港是一個人住，他表示：「我可以逃離所有人或瘋狂的工作，可以放鬆自己。」談到工作中最大的壓力來自需要隱藏自己害羞的一面，但看起來卻要有自信。

賴床捱打 照瞓可也

訪問中他談到自己的特點：「我的嘴唇，因為它是心形的，而且很容易親吻。」同時他尷尬表示已有一段時間沒有試過了。提到收過最瘋狂的私信，他指有粉絲自稱為妻子，寫下了一段長話，用非常嚴肅的語氣問他為甚麼不回家，像是真的一樣。最後，他自爆了一件連粉絲都不知道的事情，他說：「其實我是一個很晚才睡覺的人，所以早上我的父母，甚至我的經理人都很難叫醒我起床。最近問題愈來愈嚴重。他們都有我家鑰匙會打開我的房門，拍打我的臉叫醒我，但不是每次都有效，試過打咗5次，我會賴床說『再給我5分鐘，我就會完全清醒，相信我！』但講完會瞓番。」