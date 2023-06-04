拍攝時患病失眠狀態差 湯洛雯肥到跑唔郁 封「論盡擔當」

藝人湯洛雯（靚湯）在新劇中被網民取笑肥到跑不動，昨日靚湯現身活動時解釋角色是「論盡擔當」，但直認拍攝期間狀態不佳，身形又腫又脹，強調現已減掉十多磅，務求做個最弗新娘。

陳展鵬、湯洛雯、黃智雯、吳岱融及黃子恆等昨日為無綫劇《隱門》宣傳，網民指靚湯在劇中身形圓潤，追賊時跑不動，跟執法人員的人設不符合，她坦言：「論盡係事實，劇中我係論盡擔當，係滿腔熱誠去查案，只係力有不逮。（本色演出？）都係，我今日着長裙係因為成對腳瘀晒，成日唔小心撞瘀。（追男仔係咪本色演出？）從來未試過，我係被動派。」問到會否因被批肥而不開心？她說：「我上年係重過依家十幾磅，拍《隱門》時狀態好差，因為我得咗胃炎，食好多藥，又瞓唔到，要食安眠藥，當時個人好脹好腫，老咗好多。拍完之後成個人散咗，所以有段時間我話唔拍劇住，要好好休息。依家做運動同睇中醫調理，精神好咗。」年底結婚的她稱有積極減肥，並正籌備婚禮。

誤傷黃智雯 吳岱融心痛 至於黃智雯在劇中經常被「父親」吳岱融虐打，吳岱融透露每場戲都要咬牙切齒演出，笑言擔心演到爆血管。而拍攝其中一場打鬥戲時，他一手拉起智雯再拋落地，當他見到智雯落地時轉了兩個圈，即心知不妙，果然令對方玉腿受傷：「其實蝦人嗰個好陰功，有一下唔小心整傷佢，我好心痛。」

除了被打，智雯亦有一場落水救「老公」黃子恆的情節，她自爆其實不懂游水：「我只係識扮游水，場戲仲要補拍，拍咗兩日浸咗兩次水，浸到甩皮甩骨。」而黃子恆在劇中遇溺身亡，令智雯產生幻覺見到水鬼老公，雖然畫面恐怖，但拍攝花絮中見子恆扮鬼時要忍笑完成。