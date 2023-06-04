炎明熹當自己世一靚女

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）、周吉佩（吉吉）、前港姐梁凱晴、陳美齡等昨日現身電視城為《萬眾同心公益金》拜神，Gigi和吉吉首次合唱《幸運是我》，他稱呼Gigi做「師姐」，對表演十分緊張，不想失禮。Gigi就透露將推出新歌，早前完成MV，因需要跳舞，笑言重看時好尷尬：「不過拍攝時我當正自己係全世界第一靚女。」吉吉也期待自己新歌會拍MV，講笑會當自己是「全世界最靚仔」。擔任大會司儀的梁凱晴，透露日內將與楊潮凱出發到德國拍攝旅遊節目。對同屆港姐陳星妤憑《一舞傾城》彈起，覺得角色很適合對方，自己未試過拍床戲，因較怕醜。

另外，吉吉日前接受電台訪問，談到當年與友人組成樂隊sp'ACE，大家原本因愛音樂而走在一起，但最後卻因意見不合，不歡而散，令他大感可惜。他大讚老婆是賢內助，因追夢都要生活，兩人已計劃好，他會將之前兼職教唱歌的工作，轉型作終身事業，並正籌備開音樂教室，即使將來正職與追夢要作取捨，他也可以一邊教學有收入，一邊繼續追尋音樂夢。