性感女神被指「平板胸」 周秀娜反擊 谷胸騷Quali

前晚周秀娜和藝人李炘頤齊齊以性感裝束示人，周秀娜的粉紅色束胸衣，一度疑似移位，她轉身整理時，站在二樓的粉絲傳來一陣歡呼聲。她表示近來其實胖了不少，因上月生日吃了不少生日飯和生日蛋糕，擔心會肥，因快將為客串的電影開工。她表示亞洲人和外國人的骨架有別，胸線位有少許差別，但做足安全措施，不擔心走光，又謂滑水時更穩陣，笑言差不多會着樽領，她又透露8月或會為另一套電影開工，有她喜歡的動作戲。