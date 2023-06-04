性感女神被指「平板胸」 周秀娜反擊 谷胸騷Quali
性感女神周秀娜身材一直成為焦點，可能近日受到被指瘦到變平板胸的刺激，前晚她極地反擊，穿束胸衣谷出事業線，證明自己「胸」有成竹。
前晚周秀娜和藝人李炘頤齊齊以性感裝束示人，周秀娜的粉紅色束胸衣，一度疑似移位，她轉身整理時，站在二樓的粉絲傳來一陣歡呼聲。她表示近來其實胖了不少，因上月生日吃了不少生日飯和生日蛋糕，擔心會肥，因快將為客串的電影開工。她表示亞洲人和外國人的骨架有別，胸線位有少許差別，但做足安全措施，不擔心走光，又謂滑水時更穩陣，笑言差不多會着樽領，她又透露8月或會為另一套電影開工，有她喜歡的動作戲。
Ian生日照開工
同場的MIRROR成員Ian本月9日30歲生日，透露生日會工作中度過，但會與媽媽慶祝農曆生日。俗語有云30而立，他感覺是一個里程碑，希望做人處事更成熟，改變優柔寡斷個性：「做音樂明明已經下決定，仍左諗右諗，以致錯過了最佳時間，希望自己變得當機立斷。」Ian個人音樂會將於明年暑假舉行，一直努力寫歌，手頭有很多不同風格歌曲，包括小品和非主流音樂，現考慮先推出一張專輯。
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