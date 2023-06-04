陳法拉熱褲晒腿 白到反光

女星陳法拉近年轉戰荷里活，成功打響知名度，事業、家庭兩得意，難怪心情大好！近日她在社交網上載靚相，罕有晒出白滑美腿，看似休閒的長褸下，原來隱藏了極度吸睛的紅色熱褲，密實中帶點健康性感，大批網民洗版讚她又索又靚，更有人搞笑說：「對腳白到發光呀！」