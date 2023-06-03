奧普拉身家196億 冧莊最有米演藝人

即將再為人母的35歲天后Rihanna連續第4年上榜，以14億美元（約110億港元）微升一級至20位，一如過往，其主要收入來自自家化妝品牌；而Taylor Swift、莎蓮迪安（Celine Dion）、麥當娜（Madonna）及Beyonce「4大天后」同樣榜上有名。影視界方面，美國真人騷女王Kim Kardashian繼續以12億美元（約94億港元）排21位，成為影視界最有米女星；至於金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）則以4.4億美元（約34.45億港元）排59位，力壓芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）成為電影界身家最豐厚的女星！