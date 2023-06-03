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柏木由紀輕熟之魅
日本女團AKB48成員柏木由紀，加入組合快將16年，是隊中的「元老級」成員。下月踏入32歲的她，雖然經常自嘲被年輕隊友嫌老，但依然唔願離隊。趁住AKB出新碟，最近她再登上雜誌封面，在沖繩拍攝性感寫真，大晒輕熟女人味與索爆身材，力證「薑愈老愈辣」！
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