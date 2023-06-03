Jennie提前赴日吸金 Jisoo確診缺席 大阪巡唱唔齊腳

韓國人氣女團BLACK PINK世界巡唱進行得如火如荼，成員Jisoo卻於日本站前夕不幸確診，令今、明兩日在大阪舉行的演唱會「三缺一」；而隊友Jennie提前抵達東京，出席時裝活動吸金。

紅爆全球的韓國女團BLACK PINK，現正忙於舉行世界巡迴演唱會，日前在成員Lisa家鄉泰國完成曼谷場演出後，4女原定轉戰日本，今、明兩日在大阪巨蛋開騷，但成員Jisoo臨陣宣布不幸確診，被迫缺席兩場演唱會，由隊友Lisa、Jennie及Rose「三缺一」上陣！

懷舊Look撐時裝騷 成員Jennie提早飛到東京，前日出席代言品牌的時裝騷。她以一身懷舊造型示人，同場還有韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊、美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、日本女星小松菜奈、橋本愛、二階堂富美、SixTONES成員松村北斗、台灣男星陳柏霖及內地小生王一博等。

Jennie與小松自今年3月於巴黎時裝周後再碰頭，排排坐睇騷期間不時密斟，相當老友。Jennie又擔任騷後派對的表演嘉賓，演唱Solo歌曲《You&Me》等。今次時裝騷特別加入日本動漫元素，場刊與經典少女漫畫《美少女戰士》角色大玩Crossover。