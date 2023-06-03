暢所欲玄：木星和命運之輪

木星要離開白羊座，進入金牛座了。木星游走黃道一圈需要約十二年時間，所以每走過一個星座就需要大約一年時間，今次木星要轉到金牛座，由今年5月至明年5月左右，來到這個屬於物質和金錢的星座，跟現實最有關連，讓我想起命運之輪這張塔羅牌，跟木星的關係。

不知道大家有沒有看過，由英國神秘學家艾利斯特．克勞利所畫的命運之輪這一張牌，是一張屬於木星的塔羅牌，圖中有一個金色的輪子，背後有些金色如閃電般的圖案，如天神宙斯發放的閃電來攻擊世界。當你抽到這張牌的時候，就是提醒你要隨波逐流，不要試圖控制一切的發生，只要跟着輪子去轉，轉到那裏就去到那裏，讓改變帶來新的衝擊。

命運之輪沒有絕對好或不好的預測，當時機成熟時，就能享受結果；當事情充滿挑戰時，先不要氣餒，因為沒有走到輪子的最低，是不會有轉向上的一刻，可以期待更好的出現。

相信宇宙會給你最好的方式去解決問題，相信你會有好運氣，這亦是木星的本質，保持樂觀，活在當下。雖則改變隨時會發生，但不要害怕往外走，因為只要向前移動，縱使你不知道將要往那裏去，但下一個目的地，一定是你走過難關之後要去的地方。

占星師Ida