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白雲恨做細路 多人錫
藝人白雲日前換上工人牛仔褲拍下美照，疑似真空上陣，噴血程度登頂，她表示：「比起520我覺得兒童節禮物更重要，因為我需要的愛是請當我是小孩子，寵我讓我不用長大、不操心任何事、愛我所有尤其肚子上的肉肉。我也會雙向奔赴、給你所需、讓你感到人生值得。」
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