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鄧紫棋全力助攻 林書豪無言感激
籃球明星林書豪早前與時裝品牌合作推出專屬7號系列的服飾，鄧紫棋（G.E.M.）見狀即力挺好友，身穿整套林書豪專屬服飾上身造勢，林書豪急不及待透過社交平台轉發消息，感謝對方的支持和捧場，鄧紫棋回應：「你知道的，7號是我的幸運數字。」
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