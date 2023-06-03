生日冇人約 孤枕獨眠 林明禎要買獨立屋 拍拖等下年

馬來西亞女神林明禎成為近年的吸金王，全力搏殺搵錢，為圓上車夢，不惜禁慾半年，已屆33歲的她仍有一顆少女心，露口風希望明年有拖拍。

前日33歲生日的林明禎，在工作中度過，她在社交網發文表示忙到爆炸，但「爆炸幸福！爆炸快樂！爆炸健康！」昨日她現身時尚活動時，大晒結實腹肌好身材，視33為幸運數字，希望今年行好運，透露生日收到3個蛋糕兼且有花，不過花是女粉絲所送，現時單身，前日工作後無人邀約直返屋企瞓覺：「因為呢幾日都唔夠瞓，每日瞓得4個鐘，工作時間好長。」

林明禎笑言工作多的原因是身價平，之後又要忙於拍攝電影。近日不再住酒店，租住了新地方，但嫌面積太細始終不習慣，目標是可以在香港買獨立屋，她說：「我馬來西亞間屋係獨立屋，有花園可以種木瓜和菠蘿。」

多參與慈善工作 為了達成上車夢，工作忙到連跟朋友食飯也沒時間，只想爭取時間休息，養精蓄銳再工作，暫時不想拍拖，但笑言：「下年先拍。」人美心善的她，未來希望多做與慈善有關的工作。