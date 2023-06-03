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蔣志光傳離巢無綫
TVB資深綠葉蔣志光，近日傳出2022年已經與TVB完成合約關係，在TVB藝人名單中亦不見其名字，疑似正式離巢。蔣志光近年最令人印象深刻的代表作，相信是劇集《降魔的2.0》的「莫有為」，他一人分飾多個角色，打造出首個TVB宇宙論，將角色演活的好演技更深入民心。
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