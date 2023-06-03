諗定孖冼靖峰「父子檔」登台 蕭正楠升呢老竇：好在唔使湊！

藝人蕭正楠與冼靖峰在新劇中飾演父子，首為「人父」的阿蕭笑言幸好不用餵奶及換片，又大讚他乖仔，揚言要帶對方到內地開騷。

蕭正楠、冼靖峰（Archie）、傅嘉莉及曹永廉等昨日為無綫新劇《神耆小子》進行拜神儀式，劇中飾演Archie父親的阿蕭笑言今次是第一次演爸爸角色：「瞓醒就有個咁大嘅仔。（接受唔到？）都要接受，好在冇咗湊小朋友嘅過程，唔使餵奶同換尿片。」而今次是Archie首演正劇，他坦言挑戰甚大：「我知道阿蕭係好犀利嘅前輩，會努力學習。（驚唔驚畀人鬧？）驚，有畀人鬧嘅心理準備。」他稱事前有做足功課，並為上鏡而積極減掉15公斤。

阿蕭稱讚「兒子」乖仔，早前他與音樂人伍仲衡及藝人區永權開音樂會，Archie也有送上花籃：「佢種落咗好多嘢，我會好錫佢。下次去內地開演唱會，可以帶埋佢去。」另外，他透露7月中會到順德及江門開個唱，之後再到澳門及返港演出，問到太太黃翠如會否撐場？他說：「睇吓佢到時喺邊，佢依家喺科索沃拍節目，佢話當地個導遊好風趣，如果係靚仔，我就大鑊！」

傅嘉莉忍笑考功夫 至於傅嘉莉於劇中與阿蕭飾演情侶，曹永廉則演其哥哥，兩位對手出名搞笑，她擔心未能忍笑。除了忙拍劇，她透露最近考獲英國寶石鑑證文憑，但無意棄演從商，希望能兩邊兼顧：「我有網店賣瑪瑙，近年瑪瑙升值咗4、5倍，希望將來可以跟商場合作做期間限定店。」