娛樂

峮峮自嘲爛人 食包報平安

柯震東對峮峮手上的食物更感興趣。 柯震東對峮峮手上的食物更感興趣。
柯震東對峮峮手上的食物更感興趣。
台灣啦啦隊女神峮峮（吳函峮）最近轉戰主持界，卻因身體不適缺席節目錄影，令她不禁在社交網自嘲「爛身體的我」，引來一班粉絲心痛鼓勵外，就連緋聞男友柯震東亦有留言！而前日峮峮上載大啖食漢堡包的照片，向網友報平安，而一臉享受的食相亦引得柯震東留言問：「哪一家？」網友隨即跟住一齊錯重點問店名，十分搞笑。
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