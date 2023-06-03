峮峮自嘲爛人 食包報平安

台灣啦啦隊女神峮峮（吳函峮）最近轉戰主持界，卻因身體不適缺席節目錄影，令她不禁在社交網自嘲「爛身體的我」，引來一班粉絲心痛鼓勵外，就連緋聞男友柯震東亦有留言！而前日峮峮上載大啖食漢堡包的照片，向網友報平安，而一臉享受的食相亦引得柯震東留言問：「哪一家？」網友隨即跟住一齊錯重點問店名，十分搞笑。