6月3日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月03日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
峮峮自嘲爛人 食包報平安
柯震東對峮峮手上的食物更感興趣。
台灣啦啦隊女神峮峮（吳函峮）最近轉戰主持界，卻因身體不適缺席節目錄影，令她不禁在社交網自嘲「爛身體的我」，引來一班粉絲心痛鼓勵外，就連緋聞男友柯震東亦有留言！而前日峮峮上載大啖食漢堡包的照片，向網友報平安，而一臉享受的食相亦引得柯震東留言問：「哪一家？」網友隨即跟住一齊錯重點問店名，十分搞笑。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230603-0603_00282_045/峮峮自嘲爛人--食包報平安
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc