娛樂

謝娜喜愛度躍升No.1

內地女星謝娜於內地節目《乘風2023》第二次公演中，又唱又跳表現出色，個人喜愛度排名登上第1位，壓倒排第5位的陳嘉樺及第9位的蔡少芬。謝娜說感言時哭着謂：「除了被大家知道的主持人身份之外，自己內心其實非常熱愛跳唱，希望未來不斷突破自我。」
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