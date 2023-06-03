謝娜喜愛度躍升No.1

內地女星謝娜於內地節目《乘風2023》第二次公演中，又唱又跳表現出色，個人喜愛度排名登上第1位，壓倒排第5位的陳嘉樺及第9位的蔡少芬。謝娜說感言時哭着謂：「除了被大家知道的主持人身份之外，自己內心其實非常熱愛跳唱，希望未來不斷突破自我。」