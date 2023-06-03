中娛星動：黃曉明約女星睇戲斷正 Baby傳密會神秘男 對足兩日

Angelababy自回復單身後，感情一直未有着落，惟昨日傳出疑有新歡，二人既共同聚餐並返回寓所。另一方面，前夫黃曉明被拍得與演員趙仕瑾約會，過氣夫妻各自各精彩。

女星Angelababy（楊穎）自去年初宣布與丈夫黃曉明離婚後，感情生活一直備受關注。雖然不時與不同的小鮮肉傳出緋聞，但全部只聞樓梯響，真命天子還未現身。不過，昨日內地盛傳她疑有位圈外神秘新歡，男方更與她對足兩日，事件震驚娛樂圈。

有指3個月前Baby被拍到在劇組房車上多了一名生面口的男子，兩人先齊齊與朋友聚會，結束後離隊往打邊爐，最後更一同返回寓所。翌日，Baby出門開工，該男子則與司機共進午餐，之後再次返回寓所，令疑似的戀情曝光。

火速澄清：我姐單身 消息一出，該話題即登上熱搜首位，雖然網友懷疑真假，但認為Baby既然單身，拍拖也很正常。傳言四起之際，Baby透過助理極速回應兼澄清，留言：「我姐單身」，簡單的四個字來否認戀情。

另一方面，黃曉明繼跟網紅葉珂傳戀情後，日前再被內地狗仔隊拍得跟演員趙仕瑾約會，女方跟Baby、葉珂一樣同是𡃁模樣，於2018年時曾與Baby於活動上影合照。2人齊齊到VIP包廂看電影，行樓梯時，曉明更被拍得將手放向女方屁股後，表現親暱。