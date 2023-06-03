93年港姐聚會 余少寶越洋露面

1993年港姐莫可欣、郭可盈及林麗薇等，為慶祝今年參選30周年，近日相約飯局敍舊，同場還有以往的港姐司儀、導演、排舞老師及工作人員等，相當熱鬧。一班前港姐均戴上后冠，並安排了港姐標誌造型蛋糕，儀式感十足。部分港姐包括余少寶等雖然不在香港，但仍非常有心，透過視像方式參與。