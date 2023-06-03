娛圈單打：人到晚年係咁生 生完坐等分身家

開講都有話：有仔趁嫩生。之但係，錢係萬能嘅，只要你有錢，自然有力，有仔臨老生又何妨！兩大「教父」兼奧斯卡影帝羅拔迪尼路同阿爾柏仙奴，唔止老友鬼鬼，仲前後腳再度榮升人父。前者79歲，上月初再做老竇；後者80有3，被指搞大女友個肚。

「風之后」李麗珊當年金句：「養大一個BB要400萬！」家陣百物騰貴，養大一個BB隨時Double都未夠找數！兩位耆英影帝冇有怕，就算現時片酬無法同高峰期可比，亦肯定數以千萬港紙起跳，養多幾個細路都冇問題。不過你精我都精，阿爾柏仙奴話要做基因測試，睇吓個肚係咪堅先認數喎。

嗱，羅拔迪尼路的前妻和華裔女友已先後為他誕下7個孩子；阿爾柏仙奴本身同兩名前度亦分別育有3個仔女，大女都33歲，點知呢位老人家最近同細佢54歲嘅女友行埋，一擊即中，女友懷孕8個月。

呢位女友一啲唔簡單，本身係科威特電影監製，二人於去年4月撻着。呢位大姐仔過去一直鍾情老人家，個個年紀大過自己老竇，包括93歲影星奇連伊士活，以及滾石樂隊79歲主音米積加，仲揚言冇代溝好啱Key，認真重口味。

有口痕友就話啦，呢把年紀都嗰頭近啦，家陣先嚟生仔，唔係等分身家，真係搵鬼信。好似羅拔迪尼路咁，數年前同元配鬧離婚，佢位糟糠之妻提出分佢5億美元身家嘅一半，激到迪尼路紮紮跳，最終協議分幾多就未見下文。所謂母憑子貴，一旦兩位「教父」百年歸老，枕邊人即使分唔到多少，切肉不離皮嘅親生仔女，點都分到份啩！