劉穎鏇男仔頭選美 呻冇朋友接棒

劉穎鏇昨日現身港姐招募記者會，自言參選經歷難忘，可惜身邊苦無適合參選的朋友，因不是圈中人便是廣東話不濟，故未能做提名人。

前港姐陳庭欣、劉穎鏇及張寶兒等，昨日出席《2023香港小姐競選》全球招募最後召集記者會，劉穎鏇回想當年參選時在日本及澳門拍外景，感覺難忘又開心：「第一次出埠，行程好充實，最記得要着住劍道服喺水中揮木劍，全身濕晒，熱到妝都融埋。（叫朋友參選？）應該冇機會，因為我喺香港嘅朋友全部都係圈中人，海外朋友就唔識廣東話。」她當年參選前只告知父母，不敢告訴朋友，事後朋友對於性格男仔頭又怕醜的她會去參選都感到不可思議。

陳庭欣以低胸裝性感上陣，自嘲參選年份久遠，擔心之後沒有機會出席，故特別悉心打扮，又慶幸身材沒有走樣：「參選嗰時比依家更加瘦，當年去印度拍外景，真係好辛苦，去之前仲畀人話我包包面，去完印度就中咗『必瘦降』，好在個降到依家仲有威力！」

張寶兒照踩高踭 至於懷孕逾3個月的張寶兒，「犯禁」以4吋高踭鞋現身，她笑說：「本身着拖鞋，嚟到先換高踭鞋，呢對鞋好穩陣。（有冇問准老公袁偉豪？）依家還好，慢慢行囉！不過拎重嘢或者跨過障礙物，佢就會捉住我。」又透露暫未為BB改乳名，由於Fans愛以「袁寶」稱呼她與老公，故BB暫名「袁寶寶」。