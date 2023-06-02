EXO驚爆奴隸合同 Xiumin Chen 伯賢 突宣布解約

於2012年出道的韓國男團EXO曾多次變陣，成員伯賢、Xiumin與Chen昨日突發聲明宣布與SM事務所解約，並公開多年來受到的不公平待遇，包括事務所隱瞞收益分配詳情及要求他們簽訂長年期奴隸合約。

EXO八子今年4月8日齊人舉行粉絲見面會，慶祝出道11周年，並原定於7月至8月左右合體出碟，但成員伯賢、Xiumin及Chen昨日突然透過律師發聲明宣布與SM事務所解約，指SM方面一直拒絕交出結算內容，加上要求他們簽長達17至18年的奴隸合約，令他們不得不提出解約，而EXO的回歸計劃亦估計凍過水。

聲明指3子當年與SM簽訂長達12至13年的合約，多年來他們每次獲分配收益都只是相信SM的說明，SM從來沒有向他們提供任何證明，3人今年曾7度要求SM提供有關資料，但截至5月31日，SM依然拒絕提供，律師又指若SM有誠實地向藝人分配收益，不可能不願意提供詳細資料，他們將會循民事及刑事途徑向SM提出支付結算金訴訟，又指今次事件不只是與3人有關，而是涉及SM旗下所有藝人。

「我們非常害怕」 律師指SM與藝人簽訂的合約年期達12至13年，與公正交易委員會訂製的標準合約書的7年合約期有一段距離，SM更曾向藝人提出年期達17至18年的奴隸合約，對藝人十分不公平，3人正考慮向公正交易委員會申訴。而3人亦透過聲明感謝為他們擔心的粉絲：「其實我們現在感到非常畏懼和害怕，希望大家能給我們勇氣。」

SM方面其後指相信有外部勢力在背後中傷，說服3子過檔，有指與3人接觸的是Big Planet Made事務所，SM已向該事務所發送法律文件，Big Planet Made則否認曾接觸EXO的成員。SM的股價在3子提出解約後勁跌7%。SM過往多次與藝人發生合約糾紛，男團東方神起出身的金在中、朴有天及金俊秀於2009年因奴隸合約及收益分配問題提出解約，勝訴後組成男團JYJ繼續活動，EXO出身的內地成員吳亦凡、鹿晗與黃子韜亦先後提出解約並返回內地發展，另一內地成員Lay則於去年與SM約滿，和平地結束合約關係。