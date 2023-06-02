暢所欲玄：合適的時間行三十年運

上回講到行二十年運的樂事，對於女性來說，是好事，但對於男性來說，在合適時間中行三十年運，更是一件好事。同樣出現於初夏初冬的巳亥月，逆行大運，以及在深冬深夏的丑未月，順行大運。

初夏巳月出生，逆行大運，前三十年行辰卯寅運，30多歲時行北方三十年水運，丑子亥。深夏未月出生，順行大運，前三十年行申酉戌運，30多歲時行北方三十年水運，亥子丑。但在20幾到30幾歲此十年，是黑仔運，寅戌是火局，要在困頓運中學習，從而成就三十年大運。

初冬亥月出生，逆行大運，前三十年行戌酉申運，30多歲時行南方三十年火運，未午巳。深冬丑月出生，順行大運，前三十年行寅卯辰運，30多歲時行南方三十年火運，巳午未。同樣在20幾至30幾歲此十年運，是申辰水局運，也要學習從困難中面對問題。

夏冬兩季出生的人，不論在初仲深哪個月出生，也不論男女之順逆行運，其地支的運程演說，都是有其必然的規律。八字論夏冬出生之人運，用十二地支演繹吉神吉運，其先天的，是固定的；當配上後天，需要另一技巧了。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅