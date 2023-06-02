娛樂

陳庭妮遊日任務 狂食水蜜桃
台灣女星陳庭妮（妮妮）與老公胡宇威近日飛日本小休，她又透露出發前有天突然想吃水蜜桃，但因價錢太貴而卻步，於是她暗自發誓去日本旅行時首要任務便是好好吃桃，最後她真的講得出做得到，狂吃水蜜桃，得戚表示：「有種吃一顆賺一顆感覺，雖然還是不便宜，但是我好快樂，上飛機前又去了超市吃了一顆才回去。」
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