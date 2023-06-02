娛樂

前財經主播唐海汶 火辣下水禮
前無綫財經主播主持唐海汶，有着玲瓏浮凸好身材，最近天氣酷熱，她急不及待到了沙灘與陽光玩遊戲，分享了身穿三點式的美照，將她得天獨厚的苗條身材盡情展露，加上燦爛的笑容，令網友暈得一陣陣。
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