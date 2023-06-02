陳鍵鋒金毛凸腩 佬味十足

前無綫小生陳鍵鋒淡出娛圈多年，近日有網民於加拿大機場捕獲其身影，見他染了一頭金髮，身穿黑色衫凸出一個大肚腩，加上驚現雙下巴及虎背熊腰，被網友形容極具佬味，更指側臉與單立文撞樣。其實陳鍵鋒在幕前消失多時，雖然仍有與圈中人聯繫，但沒有刻意維持身材及外貌，昔日青靚白淨小生樣已不復見。