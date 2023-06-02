張寶兒宣布佗B 袁偉豪激動想喊

藝人袁偉豪與張寶兒2020年拉埋天窗，婚前婚後相當恩愛。昨日更傳出喜訊，張寶兒公布懷有身孕，可喜可賀。她在社交平台公開超聲波照片，表示：「想和愛我們的人分享這個消息我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物。為我們注入強大能量，願世界好好待他。也願他的到來為世界帶來更多美好。」不少好友留言送上祝福。

經常眼瞓腰骨痛

張寶兒接受本報訪問時，開心表示：「好開心，好感恩。之前都希望會有嘅，自己一直都有好好管理身體。依家成日都會覺得好攰，好眼瞓，有啲腰骨痛，初頭仲以為飛得多，去得旅行多太操勞添！」她又指第一次睇超聲波時，聽心跳覺得好神奇：「唔知點解成日以為超聲波係一張相，好似X-ray咁，原來活生生睇到佢郁，覺得好震撼。」張寶兒指奶奶知道就快抱孫後開心到不得了，更密密煲靚湯給她飲用，很有愛。問她想生仔還是女時，她謂：「第一個我真係冇所謂，但我知道Ben係鍾意女多啲嘅。」