何依婷湯洛雯新手帶貨 銷售額過億

無綫出動多位港姐靚女做帶貨直播，成績理想，全場銷售額更破億元，「新手」湯洛雯大讚高海寧、朱晨麗做得很好，她們更開心表示大家默契十足，笑足全晚。

無綫藝人高海寧（高Ling）、朱晨麗、湯洛雯及何依婷4位香港小姐前晚拍住黎諾懿、陳自瑤齊齊做帶貨直播，眾人施展百般武藝，除了換上不同服裝介紹各種產品外，更要即席煮即食麵、剝荔枝殼、食鮑魚等，經過長達9小時無間斷直播，最終全場銷售額突破1億元人民幣（約1.1億港元），累計觀看人次近1,000萬，眾人感到非常開心。

同是處女下海做帶貨直播的何依婷及湯洛雯，事前受訪時坦言有點緊張，何依婷說：「我未做過直播，所以事前都真係要做足功課，自己都有試用同研究啲產品，同埋睇番其他人做嘅直播參考，偷吓師咁。」問她喜歡做哪一類產品時，她說：「我一直以為會傾向想做化妝、護膚品，但前兩日綵排時，發現食嘅直播都幾好，主要係啲嘢真係好好食。」而湯洛雯則表示：「今次有少少特別，我哋又唔使一個人帶咁多嘢，幾個女仔輪流介紹，唔係自己一個人做都OK！」事後她大讚高Ling及朱晨麗做得很好。

朱晨麗笑足全晚 高Ling曾做過直播帶貨，她說：「都幾好玩呀！介紹嘅產品自己真係有用過，所以分享番啲用家感受，希望賣得好啦！」說到他們都吃了不少時，她笑謂：「因為都有好多香港本土產品，真係好好味，深夜都食咗好多好嘢！」說到她們穿得很高貴時，朱晨麗則謂：「呢晚係港姐專場嘛！所以都要戴鑽飾、着晚裝，大家首次合作都好開心，笑足全晚。」