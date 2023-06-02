陳妍希「生圖」被批走樣 范冰冰背脊生滿痘痘 女神甩「Look」

范冰冰早前盛裝現身康城電影節，亮麗造型成為焦點背後，近日網上流出「生圖」直指她背部長滿痘痘有礙觀瞻。而台灣女星陳妍希日前出席活動的零P圖照流出，同樣被指「照騙」狠批走樣。

內地女星范冰冰早前出席康城電影節活動，連日來換上多套設計相當獨特浮誇的晚裝亮相紅地氈，成為了全場焦點。不過，近日網上流傳出一輯未經修圖的「生圖」，見她疑似因為禮服過緊，在背部靠近腋下的地方擠出一些肉，甚至背部還長了一些痘痘，結果成為熱話，遭網友不留情地留言揶揄。

霸氣回應「從沒有在怕的」 事件持續發酵，范冰冰亦透過社交平台發文，表示：「有你們真好，千萬種困難，從沒有在怕的，是你們給了我無盡的力量，讓我從未放棄成長。」似是霸氣回應相關熱話。

另一邊廂，台灣女星陳妍希剛踏入40歲生日，當她興高采烈沉醉於慶生祝福之際，竟然有網友翻出日前她於內地出席電影周活動時「零P圖」原相！當日她以抹胸長裙現身，露出迷人鎖骨，認真索爆，誰知被揭是「照騙」。有在場人士翻出原相，指她仍然是「小龍包」，面脹脹冇仙氣，細細粒兼冇星味，與她工作室釋出的官方靚相有很大出入。不過，亦有現場出席的網友指發文者太苛刻，所謂「走樣」都只是燈光關係，反而大讚陳妍希本人好Cute，與官方照一樣索爆。