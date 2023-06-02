八卦吳雨霏復出意向 鄧麗欣獲邀姊妹合作 嘆破餅難圓

鄧麗欣與吳雨霏是當年女子組合Cookies骨幹成員，吳雨霏早前露口風有意復出樂壇，引得鄧麗欣好奇追問，鄧麗欣也承認有收過姊妹檔演出的邀請，至於9餅合體的機會應該就很難了。

藝人鄧麗欣（Stephy）、林家棟、雲浩影和葉泓聲（Gordon）前晚出席健身中心開幕，Stephy自細便是運動健將，愛玩田徑和排球，自認底子打得好，身材十年如一日，不過她亦試過身材暴脹，就是在Cookies出道後的第一年，9個女仔同住經常吃零食，體重失控升了10磅之多。

提到有消息指吳雨霏將復出樂壇，Stephy原來也有向對方打聽：「佢有猶豫，心底掛住唱歌又掛住屋企3個小朋友，正處於兩難，考慮當中。」她表示會支持好友復出，認為這一日總會來，透露近日確有人邀她們拍檔演出，有機會合唱，問到集合Cookies成員呢？她就認為機會不太大，因部分成員已為人妻人母，未必能夠放下家庭不顧。

Gordon被三女收服 早前爆出與陳樂榣相戀的Gordon獨自出席，他透露女友懷有6個月身孕佗B女，預產期9月。首次做爸爸的Gordon心情緊張，笑言未來老婆、繼女和女兒，屋企3個女人齊收服他，表示將先行註冊，待女兒出世後才舉行派對慶祝。由於陳樂榣本身育有一女現年8歲，Gordon透露繼女已稱呼他做「G G Father」，大家相處融洽，未來會做生意及娛樂圈雙線發展，努力賺錢養家，也希望天堂鳥有復合機會。另外，林家棟透露工作近況，將出席上海電影節，亦有劇本在手，他會擔任監製及演員，預計下半年開工。