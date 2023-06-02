當黑仔王遇上雨神 張振朗劉穎鏇談情有運行

張振朗與劉穎鏇於新劇首演情侶，振朗是圈中出名「地獄黑仔王」，但自與劉穎鏇合作後，笑指好運連連！同樣向來被封「雨神」的劉穎鏇亦變身「晴天娃娃」，令拍攝非常順利！張振朗更搞笑指對方很關心他的Pat Pat！

張振朗、劉穎鏇、陳山聰、劉佩玥、郭柏妍及丁子朗等前晚於觀塘出席《奪命提示》煞科宴，張振朗與劉穎鏇今次於劇中首演情侶，笑言新鮮感十足，並指2人「負負得正」，一個擺脫「地獄黑仔王」之名，劉穎鏇亦不再是「雨神」，即使有她的外景也不會下雨，張振朗笑說：「佢依家變咗晴天娃娃，會為我帶嚟好運，呢幾日曬到我都黑咗。」他指開劇時被燈撼爆的眉角已康復，疤痕不礙眼，不用磨皮。

2人完成劇集後將分別拍攝旅遊節目，張振朗要駕駛電單車，並到歐洲拍攝，他說：「未試過喺外地揸電單車，每日揸成200、300公里，唔使補鐘，但係都要練吓。」劉穎鏇即貼心提議他帶坐墊墊住Pat Pat，張振朗聞言笑說：「我Pat Pat好健康，多謝關心。」

陳山聰爆囝囝冧劉佩玥 另外，陳山聰透露劇集不經不覺已經拍了5個月，多得監製文偉鴻錫住，每日拍一組戲，不讓他們捱殘，故拍攝時間較其他劇集長。新劇除了與劉佩玥首次飾演一對，他亦開心與張振朗合作，更笑言像「嫁女」一樣，將合作無間的好拍檔劉穎鏇，交給了張振朗。

劉佩玥則大讚山聰如大哥哥一樣，帶領大家拍攝，有他在場，相當有安全感，亦多得他指導拍攝動作戲。陳山聰則爆兒子的心被劉佩玥奪去，他說：「之前同個仔去主題樂園玩，阿Moon（劉佩玥）都有一齊去，個衰仔已經全程拖住佢，之後每次視像，佢都唔係搵我，係問Moon姐姐喺邊。」