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三上悠亞賣萌吸金
日本暗黑天后三上悠亞將於8月16日30歲生日正式從良，結束長達8年的AV女優生涯。臨別秋波，她趁機吸金搵真銀，為網上遊戲擔任代言人Cosplay賣萌。
此外，她近日又做孝順女，帶埋媽咪去溫泉旅行鬆一鬆，順道為其頻道拍片。向來識做的她，公開浸溫泉大晒巨乳的相片，向網民派福利。
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