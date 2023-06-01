沈雅潤晒浴照玩濕身誘惑

模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，平時除了做普拉提運動之外，亦會做負重訓練，操出完美S線條和腹肌。而她不時都會在社交網上載寫真騷身材，最近她公開多張內衣寫真，大騷驕人上圍和11字腹肌，又穿上比堅尼拍出浴寫真，大玩濕身誘惑，令粉絲睇到心心眼！