爺孫戀「搞出人命」捱鬧 阿爾柏仙奴嗒嫩女 83歲再做老竇

上月初79歲奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）宣布再為人父，華裔女友為他誕下一女。不過，他的老友「教父」阿爾柏仙奴（Al Pacino）仲勁，近日被爆以83歲高齡將再度為人父，名副其實老當益壯！

據知阿爾搞大細他54歲的女友科威特混血兒電影監製Noor Alfallah個肚，消息傳出後，阿爾的發言人亦已證實消息，不過就沒有透露Noor的預產期。有指她已懷孕8個月，將於下月分娩。而4月時，阿爾與女友一同參觀畫展，當時女友已經懷孕。今次是Noor首胎，阿爾之前與兩名前度育有3名子女，大女Julie Marie今年已33歲。阿爾83歲做老竇的消息傳出後即惹來網民談論，有網民為他計數指若然他能活到100歲，他的子或女都只是17歲，亦有網民大鬧他臨老做父親的行為好自私：「80幾歲仲做老竇，呢啲行為絕對唔負責任，如果佢夠運仲可以見到佢個小朋友10歲生日。」

女友專吼有錢老男人 阿爾與女友於2022年4月開始約會，他們因一同出席飯局而被傳出「爺孫戀」。他們拍拖以來一直相處得好好，阿爾比女友的父親還要老許多，但年紀相距無損他們的戀情，2人經常被傳媒影到出雙入對。除了阿爾之外，Noor向來對有錢的老男人情有獨鍾，她先後與滾石樂隊的主音米積加（Mick Jagger）及影壇巨星奇連伊士活（Clint Eastwood）等拍過拖。

不過原來阿爾並非影史上最年長男星為人父，已故美國男星安東尼昆（Anthony Quinn）於1996年亦以83歲高齡搞大女友個肚再次成為父親。而根據《健力士世界紀錄大全》最年長成為父親的男士是一名澳洲男子Les Colley，他於1993年以92歲高齡成為父親。