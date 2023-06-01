供樓壓力大 入不敷支 戶口使剩5千蚊 高海寧窮到喊

最近她回港拍攝重頭劇《新聞女王》，委以重任與視后佘詩曼惡鬥連場，絕對是演技考牌之作，日前她拍片分享帶入劇組的好物，意外曝光其家居環境，見客廳空間闊落，牆上掛有超大型掛畫，加上屋內有不少精緻擺設，裝修布置均極具藝術感，低調中不失貴氣。

多得家人打救

現時貴為「樓后」的她其實得來不易，兒時她隨家人由南京來港生活，一家5口住旺角天台屋，為脫貧選港姐入行，多年奮鬥終在2015年成功上車做業主，以526萬購入油塘逾500呎兩房單位，原本想輕鬆供樓的她，豈料因選擇「二按」而遭遇危機，月供逾2萬元而令她入不敷支，窮到戶口只剩5千元，她表示：「我試過7個月冇搵過外快，跟住我個戶口就一路跌跌跌跌，跌到得番5千蚊，我喊呀！我真係壓力大到，諗點樣解決呢，得番5千蚊，但我要供2萬幾蚊喎！」幸好當時得家人幫助，加上密密搵外快才順利度過難關，而該物業現時更升值至市價近900萬元，可謂苦盡甘來。