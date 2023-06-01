中娛星動：馮小剛賣半山豪宅 進帳6千萬

內地名導馮小剛最近又有動靜，以1.18億港元賣出與太太徐帆共同持有的香港半山豪宅，進帳6千萬港元！曾與他齊齊被指用陰陽合約逃稅的范冰冰同樣風騷，更幽默力撐弟弟范丞丞的新片。

內地導演馮小剛2018年捲入陰陽合約風波，被質疑逃稅後再被爆公司投資失利，欠下巨債等。去年他被指移民美國洛杉磯，更被拍得在美國豪宅外送客，但他澄清只是女兒入學，故陪她適應一段時間，更揚言與太太徐帆熱愛北京。

雖然否認移民，但馮小剛最近亦有動靜，據內地媒體指，他與太太徐帆共同持有、位於香港中半山的富滙豪庭4房大單位，近日以1.18億港元賣出。單位實用面積1,933方呎，可觀中環商圈及維港海景，由馮小剛夫婦於2010年以5,800萬港元購入，持貨13年進帳6千萬港元。

冰冰風騷撐細佬 與馮小剛齊齊被指用陰陽合約逃稅的范冰冰，最近亦相當活躍，繼在康城電影節與多位索模及巨星爭妍鬥麗後，又在網上為弟弟范丞丞賣廣告，因他擔演的新片《人生路不熟》累計票房破10億元人民幣（約11億3千萬港元）。她上載丞丞錄影《奔跑吧》全身泥漿的照片，搞笑留言：「人生路不熟票房破十億了，但我這哥哥，洗洗還能要嗎？」