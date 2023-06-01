星級煮意：化身暖男 諗足3日 黎諾懿炮製開運魚 討陳靜歡心

繽FUN星網節目《星級煮意》播出以來深受歡迎，為觀眾帶來極致級味蕾衝擊，悅目精緻的視覺享受，並吃出寫意好「深」情。今日隆重推出升級豪華版《星級煮意》，由暖男廚神黎諾懿星級坐鎮！首集《星》中黎諾懿和女星陳靜（DaDa）進行一日女神約會，兩神相遇，黎諾懿自言心情緊張，花3天為她打造「暖男版Omakase」，以開運魚取得女神歡心！

在《星》中擔任「星級品評師」的黎諾懿，在一連24集節目中分享獨門廚藝秘技，以及「暖男的秘密」，更邀得素未謀面的男神女神、名人及體壇健將等擔任訪談嘉賓，來一場「暖男版Omakase」，為他們度身訂造創意菜式，嘉賓們也大顯身手，炮製特色美食或飲品作交流。食得出色，令味蕾高潮迭起，觥籌交錯間擦出火花，笑淚交融的深度訪談，暫忘人間繁囂，盡付笑談中。

不愛重複 追求創新 作為暖男廚神，黎諾懿表示醉心廚藝，非只滿足口腹之欲：「尤其喺有壓力時，入到廚房好似入咗自己嘅世界，好輕鬆同放鬆。我喜歡研究新菜色，可能同我星座有關，我係雙子座，唔鍾意重複嘅嘢，喜歡追求創新。」在首集《星》中，為迎接打頭陣的嘉賓DaDa，黎諾懿為她度身訂造菜式，費煞思量3天，因他認為女方是講求生活規律並收身有道，最後他拍板打造新菜式「煙熏油甘魚」，背後甚有心思，因油甘魚是日本的「開運魚」，寓意出人頭地及飛躍進步。黎諾懿說：「因為成日睇佢嘅社交平台，佢喜歡健身，係需要大量蛋白質，同時因為佢要收身，我唔會煮太肥嘅食物。」

女神遇上廚界男神，DaDa表示一直覺得黎諾懿是「給人溫暖的大哥哥」，充滿陽光踏實之感：「有啲人一望落去，你已知佢係好人，黎諾懿就係畀我好人嘅感覺。」究竟黎諾懿和DaDa的一天「我和女神有個約會」，是如何達到口舌上的高潮？大家要留意今天和明天一連兩集的升級豪華版《星級煮意》！

陳靜 黎諾懿